Campionato Italiano Juniores in linea. Team Ballerini. Pascarella terzo nella corsa tricolore

Terzo posto e quindi medaglia di bronzo per il campano Michele Pascarella nel campionato italiano juniores in linea svoltosi a Trieste al termine di uno sprint finale di otto corridori interpretato e vinto in maniera perfetta dal laziale Vincenzo Carosi. Pascarella ha dato vita con altri 11 corridori a una lunga fuga iniziata a circa 70 km dal traguardo con il drappello che alla fine ha perso quattro componenti e nel quale l’atleta che corre nel Team Franco Ballerini Lucchini Energy è stato sempre attento, brillante e reattivo, provando nel finale anche l’azione di forza. Una prestazione quindi quella in Friuli-Venezia Giulia che ha confermato le qualità di Pascarella in una gara con 162 atleti al via e condotta ad oltre 42 di media. In volata il vincitore Carosi è partito ai cento metri contenendo con sicurezza la rimonta del veneto Pezzo Rosola e di Pascarella che hanno occupato le due piazze d’onore. Pascarella sarà poi impegnato da venerdì a domenica prossima nel quarto Giro della Valdera a tappe che prenderà il via da Pontedera e si concluderà a Terricciola. Con lui il direttore sportivo Luca Scinto ha iscritto alla gara a tappe organizzata dalla società Una Bici X Tutti (31 squadre e 155 partenti) anche Sciarra, Iacchi, Gagliardoni Proietti e Battistelli.

Antonio Mannori