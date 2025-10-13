Acquista il giornale
Ciclocross: in Valdarno il Campionato Toscano, tutti i risultati

Ottimo successo per la gara di Campitello di Bucine

di ANTONIO MANNORI
13 ottobre 2025
Il gruppo dei neo Campioni Toscani di ciclocross

Il gruppo dei neo Campioni Toscani di ciclocross

Bucine, 13 ottobre 2025 – In località Campitello nei pressi di Bucine in provincia di Arezzo, si è aperta la stagione ciclocampestre in Toscana con la disputa del Campionato Regionale. L’organizzazione è stata curata dalla Fracor con il coordinamento generale di Francesco Ghiarè. Erano presenti il tecnico regionale del settore Stefano Burgassi, Stefano Bolognesi della Struttura Tecnica e il tecnico dell’XCO Sandro Ceccarelli. Quattro le partenze effettuate compresa quella della categoria giovanissimi G6. I vincitori assoluti delle quattro batterie sono risultati Brian Ceccarelli, Filippo Cecchi, Gabriele e Gianluca Ponti. Domenica prossima secondo appuntamento stagionale con il ciclocross in provincia di Prato. Questo il dettaglio tecnico della manifestazione in Valdarno. GIOVANISSIMI G6: 1)Gianluca Ponti (L’Equilibrio MTB School); 2)Vallone; 3)Velaj; 4)Baggi; 5)Odaglia. Tra le femmine prima Matilde Mannelli (Vaiano Bike). ESORDIENTI (2° anno): 1)Niccolò Mauro (Elba Bike); 2)Federico Chiesa (Gruppi Nulli#Guber Banca); 3)Olmo Budel (Donoratico); 4)Boni; 5)Tognetti. ALLIEVI (1° anno): 1)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 2)Giovanni Busca (Sporteven Cycling Group); 3)Lorenzo Sardi (Elba Bike); 4)Oliver Benetti (A Favore del Ciclismo); 5)Antonio William Boretti (Team Siena Bike). ALLIEVI(2° anno): 1)Gabriele Ponti (Gruppo Nulli#Guber Banca); 2)Pietro Rododendro (Elba Bike); 3)Emanuele Cominelli (Sporteven); 4)Ginesi; 5)Camiciottoli. JUNIORES: 1)Brian Ceccarelli (Club Appenninico 1907); 2)Fabrizio Matacera (Elba Bike); 3)Nicolas Volante (Loris Bike Pro Team); 4)Diego Morena (Foligno); 5)Andrea Visentin (Ucab 1925 Biella Semperlux). CAT.OPEN: 1)Filippo Cecchi (Bike Academy-Marchini Costruzioni); – Cat. Elite - 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo); – Cat. Under 23 - 3)Flaviano Mogavero (idem; 4)Davide Castagnoli (A Favore del Ciclismo); 5)Laerte Nannini (Borgonuovo). DONNE ESORDIENTI (2° anno): 1)Ilary Ceccarelli (Club Appennico 1907); 2)Letizia Pellegrini (Donoratiuco); 3)Lisa Gruening (Gruppi Nulli); 4)Mora. ALLIEVE (1° anno): 1)Alyssa Di Girolamo (Jam’s Bike Team Buja. ALLIEVE (2° anno): 1)Gioia Costa (Elba Bike); 2)Lara Gorlani (Gruppo Nulli#Guber Banca). JUNIORES: 1)Nicoletta Brandi (Elba Bike); 2)Ilaria Romoli (Team Fabiana Luperini); 3)Asia Cortesi (Elba Bike). UNDER 23: 1)Anna Rododendro (Elba Bike). I CAMPIONI TOSCANI ESORDIENTI 2° ANNO: Mauro Niccolò DONNE ESORDIENTI: Ilary Ceccarelli ALLIEVI (1° anno): Alessandro Turini ALLIEVI (2° anno): Pedro Rododendro ALLIEVE (1° anno): Alyssia Di Girolamo ALLIEVE (2° anno): Gioia Costa JUNIORES: Brian Ceccarelli DONNE JUNIORES: Nicoletta Brandi DONNE UNDER 23: Anna Rododendro ELITE: Filippo Cecchi UNDER 23: Alessandro Nannini AMATORI: Alberto Prisinzano (ELMT); Carlotta Fondriest (EWS); Federico De Simone (Master 2), Riccardo Coluccini (M3), Annalisa Fontanelli (W3), Nicola Corsetti (M4), Alessandro Timitilli (M5), Andrea Pighini (M6), Stefano Bianchini (M7), Aurelio D'Acquino (M8).  

