Ciclocross: in Valdarno il Campionato Toscano, tutti i risultati

Bucine, 13 ottobre 2025 – In località Campitello nei pressi di Bucine in provincia di Arezzo, si è aperta la stagione ciclocampestre in Toscana con la disputa del Campionato Regionale. L’organizzazione è stata curata dalla Fracor con il coordinamento generale di Francesco Ghiarè. Erano presenti il tecnico regionale del settore Stefano Burgassi, Stefano Bolognesi della Struttura Tecnica e il tecnico dell’XCO Sandro Ceccarelli. Quattro le partenze effettuate compresa quella della categoria giovanissimi G6. I vincitori assoluti delle quattro batterie sono risultati Brian Ceccarelli, Filippo Cecchi, Gabriele e Gianluca Ponti. Domenica prossima secondo appuntamento stagionale con il ciclocross in provincia di Prato. Questo il dettaglio tecnico della manifestazione in Valdarno. GIOVANISSIMI G6: 1)Gianluca Ponti (L’Equilibrio MTB School); 2)Vallone; 3)Velaj; 4)Baggi; 5)Odaglia. Tra le femmine prima Matilde Mannelli (Vaiano Bike). ESORDIENTI (2° anno): 1)Niccolò Mauro (Elba Bike); 2)Federico Chiesa (Gruppi Nulli#Guber Banca); 3)Olmo Budel (Donoratico); 4)Boni; 5)Tognetti. ALLIEVI (1° anno): 1)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 2)Giovanni Busca (Sporteven Cycling Group); 3)Lorenzo Sardi (Elba Bike); 4)Oliver Benetti (A Favore del Ciclismo); 5)Antonio William Boretti (Team Siena Bike). ALLIEVI(2° anno): 1)Gabriele Ponti (Gruppo Nulli#Guber Banca); 2)Pietro Rododendro (Elba Bike); 3)Emanuele Cominelli (Sporteven); 4)Ginesi; 5)Camiciottoli. JUNIORES: 1)Brian Ceccarelli (Club Appenninico 1907); 2)Fabrizio Matacera (Elba Bike); 3)Nicolas Volante (Loris Bike Pro Team); 4)Diego Morena (Foligno); 5)Andrea Visentin (Ucab 1925 Biella Semperlux). CAT.OPEN: 1)Filippo Cecchi (Bike Academy-Marchini Costruzioni); – Cat. Elite - 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo); – Cat. Under 23 - 3)Flaviano Mogavero (idem; 4)Davide Castagnoli (A Favore del Ciclismo); 5)Laerte Nannini (Borgonuovo). DONNE ESORDIENTI (2° anno): 1)Ilary Ceccarelli (Club Appennico 1907); 2)Letizia Pellegrini (Donoratiuco); 3)Lisa Gruening (Gruppi Nulli); 4)Mora. ALLIEVE (1° anno): 1)Alyssa Di Girolamo (Jam’s Bike Team Buja. ALLIEVE (2° anno): 1)Gioia Costa (Elba Bike); 2)Lara Gorlani (Gruppo Nulli#Guber Banca). JUNIORES: 1)Nicoletta Brandi (Elba Bike); 2)Ilaria Romoli (Team Fabiana Luperini); 3)Asia Cortesi (Elba Bike). UNDER 23: 1)Anna Rododendro (Elba Bike). I CAMPIONI TOSCANI ESORDIENTI 2° ANNO: Mauro Niccolò DONNE ESORDIENTI: Ilary Ceccarelli ALLIEVI (1° anno): Alessandro Turini ALLIEVI (2° anno): Pedro Rododendro ALLIEVE (1° anno): Alyssia Di Girolamo ALLIEVE (2° anno): Gioia Costa JUNIORES: Brian Ceccarelli DONNE JUNIORES: Nicoletta Brandi DONNE UNDER 23: Anna Rododendro ELITE: Filippo Cecchi UNDER 23: Alessandro Nannini AMATORI: Alberto Prisinzano (ELMT); Carlotta Fondriest (EWS); Federico De Simone (Master 2), Riccardo Coluccini (M3), Annalisa Fontanelli (W3), Nicola Corsetti (M4), Alessandro Timitilli (M5), Andrea Pighini (M6), Stefano Bianchini (M7), Aurelio D'Acquino (M8).