Campioni Provinciali 2025: Genghini, Motta e Galimberti trionfano a Brugherio

Giacomo Genghini (US Biassono), Thomas Motta (UC Pessano) e Andrea Galimberti (Giovani Giussanesi) sono i nuovi Campioni Provinciali di Monza e Brianza per la stagione 2025. Si sono laureati a Brugherio in occasione del Trofeo “Una Vita per la Brugherio Sportiva“ che ha visto in gara le categorie allievi ed esordienti, questi ultimi in corsa unica. Premiati dalla neo presidentessa provinciale Chiara Mariani, i vincitori hanno festeggiato il titolo pur senza conseguire il primo posto nelle rispettive prove. Tra gli allievi c’è stata la supremazia dell’Unione Sportiva Biassono che con i suoi atleti ha occupato l’intero podio. Ha vinto per distacco Raffaele Armanasco, quindicenne valtellinese, che al traguardo ha preceduto di 37’’ il gruppo regolato dai compagni di squadra Samuele Matteini e Andrea Corno: settimo posto per Cesare Castellani del GS Cicli Fiorin di Seveso. Grande concitazione alla prova per la categoria Esordienti con lo sprint finale a ranghi compatti vinto dal modenese Denny Cazzarò della Società Torrile davanti a Nicolò Chiarello del Velo Club Cassano Magnago e Luca Vitale della Equipe Corbettese. Quinta piazza per Andrea Pierobon dei Cicli Fiorin unico piazzato per i colori della Brianza in topo-ten. Sia Galimberti di Seregno che Motta di Usmate Velate non figurano fra i primi dieci della classifica assoluta ma in virtù del risultato e della loro residenza in territorio brianzolo conquistano con merito il titolo esordienti di primo e secondo anno unitamente al citato Genghini, di Vedano al Lambro, al quale è andata la corona riservata agli allievi.

La lunga giornata a due ruote si è conclusa con la “Giornata Azzurra“ del Ciclismo Brugherese che ha visto impegnati circa 150 mini-atleti della categoria Giovanissimi.

Danilo Viganò