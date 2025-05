Campioni provinciali esordienti incoronati alla Giornata Azzurra di Empoli

Sono Piercarlo Tognetti dell’U.C. Empolese e Antonio William Boretti del Team Valdinievole residente nel fiorentino, i due neocampioni provinciali per la categoria esordienti primo e secondo anno. Le due gare con circa 120 partecipanti si sono svolte a Casenuove alla periferia di Empoli. Nella prima si è imposto Diego Della Polla della Coltano al quinto successo stagionale mentre Piercarlo Tognetti è risultato il primo dei fiorentini in gara conquistando la speciale maglia in palio nel Memorial Salvatore Cioffi. Nella gara del secondo anno (classe 2011) la vittoria per il laziale Gabriele Leo della Cambike e titolo fiorentino a Antonio William Boretti.

La manifestazione denominata "Giornata Azzurra" si è conclusa con la gara allievi vinta dal laziale Brian Paris dello Work Service Coratti. In questa gara era molto attesa anche la formazione fiorentina dell’Iperfinish allenata dall’ex professionista fiorentino Francesco Casagrande, plurivittoriosa in Toscana, ma questa volta il miglior risultato è stato ottenuto da Emanuele Favilli giunto in quarta posizione.

Antonio Mannori