Capannori ospita la partenza della settima tappa del Giro-E verso Pisa

Capannori sarà sede di partenza della settima tappa del Giro-"E" (con bici a pedalata assistita) che arriverà a Pisa. L’appuntamento è fissato per il 20 maggio. Il Giro-"E" è organizzato da RCS Sport e inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica italiana. Una "exclusive e-bike experience" unica nel suo genere. Le tappe di partenza sono sempre diverse da quelle del Giro d’Italia, mentre l’arrivo coincide, con l’unica differenza che il Giro-"E" arriva sul posto qualche ora prima della carovana rosa.

La settima tappa, realizzata grazie alla collaborazione del Comune e dei gruppi ciclistici locali (Gragnano Sporting Club, SC Michela Fanini, GS Capannori e Gruppo Sportivo Cicli Carube), partirà da piazza Moro, davanti al municipio, circa un’ora prima della partenza del primo partecipante alla cronometro; e, dopo 30 chilometri, arriverà a Pisa. In gara i 17 team che partecipano a tutto il percorso e alcuni Daily Team (locali). Le squadre sono composte da 6 partecipanti, 5 ospiti ed un capitano che, in sella a biciclette da corsa a pedalata assistita, raggiungeranno piazza del Duomo, a Pisa. Ogni compagine salirà sul palco allestito in piazza Moro per la presentazione, sul quale sono previsti anche i saluti delle autorità.

L’arrivo della tappa avverrà, come detto, prima del traguardo del Giro d’Italia, ma sotto allo stesso arco e la premiazione sarà sullo stesso podio dei professionisti. "E’ una manifestazione – spiega l’assessore allo Sport, Gaetano Ceccarelli – che integra perfettamente i valori dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità; una visione di attenzione all’ambiente e alla valorizzazione del territorio, temi molto cari a Capannori. Per questo motivo molto volentieri abbiamo dato tutta la nostra collaborazione".

Massimo Stefanini