Carrarese Un ritiro estivo tutto da scoprire. Da Pontremoli a Castelvecchio Caldaro

La Carrarese è una delle prime squadre di Serie B ad aver già definito e comunicato il proprio programma di rientro in campo. La società azzurra ha fissato il ritrovo allo stadio dei Marmi per il 14 e 15 luglio, giornate che saranno dedicate allo svolgimento delle visite mediche e dei test fisici. La squadra di mister Antonio Calabro svolgerà, quindi, la prima fase del ritiro estivo dal 15 al 25 luglio allo Stadio Comunale “Lunezia“ di Pontremoli e alloggerà presso l’Hotel Napoleon. Un’accoppiata questa già sperimentata con successo nel recente passato. Per questo il club di piazza Vittorio Veneto ha voluto rivolgere anticipatamente i più sinceri ringraziamenti al sindaco, all’amministrazione comunale di Pontremoli, alla società Fc Lunigiana Pontremolese 1919, allo staff dell’Hotel Napoleon e a tutta la comunità di Pontremoli per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrate in questi anni.

La novità della stagione 2025-2026 riguarda la seconda fase del ritiro estivo, in programma dal 28 luglio all’8 agosto, che si terrà in Trentino Alto Adige. Era stato ventilato che una parte della preparazione potesse svolgersi in quota ed alla fine è arrivata la conferma definitiva à la scelta è ricaduta su Castelvecchio Caldaro, in provincia di Bolzano, ad un’altitudine di 612 metri sopra il livello del mare. Gli azzurri si alleneranno al campo sportivo comunale ed alloggeranno all’Hotel Weingarten in località San Paolo Appiano. Per quanto riguarda la seconda fase del ritiro estivo la Carrarese ringrazia il sindaco di Caldaro e la sua comunità, lo staff dell’Hotel Weingarten e la società FC Kaltern per averle dato la possibilità di allenarsi nel suo centro sportivo. Un grazie doveroso è rivolto anche alla società FC Neugries, alla Virtus Bolzano ed alla Palestra Caldaro-Tennis Kaltern.

In seguito la società marmifera fornirà anche il quadro delle partite amichevoli che si disputeranno nel periodo estivo. Ricordiamo che il primo impegno ufficiale della Carrarese è fissato per il 17 agosto ad Udine nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.