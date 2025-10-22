Casa Bonello, sabato il gran finale. Il successo della seconda prova

Favorita da un’altra splendida giornata di sole anche la seconda prova della Challenge fuoristrada giovanissimi a Casa Bonello ha riscosso un notevole successo di adesioni. In vista della terza e ultima prova in programma sabato 25 ottobre con inizio alle 15 anche le classifiche generali assumono una precisa fisionomia. Questo il dettaglio tecnico della gara organizzata dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce. Categoria G1: 1) Tommaso Grella (Pedale Senese); 2) Cristian Capone (Donoratico): 3) Leonardo Flammia (Carli). G2: 1) Brando Caleca (UBXT Team Pietro De Angeli); 2) Hayk Khanbekyan (Ped. Senese); 3) Francesco Peri (Olimpia Valdarnese). G3: 1) Davide Capitoni (Empolese); 2) Alessandro Manis (Elba Bike); 3) Francesco Berton (Team Valdinievole). G4: 1) Tiago Parri (Costa Etrusca); 2) Francesco Bernabò (Ped. Sarzanese); 3) Gioele Marzenta (Avis Pratovecchio). G5: 1) Brando Buggiani (Team Fabiana Luperini); 2) Jacopo Passaro (Team Ballero); 3) Dario Picariello (Team Valdinievole). G6: 1) Leonardo Milanesi (Ped. Senese); 2) Mattia Sottile (id.); 3) Francesco Odaglia (Ped. Sarzanese). Settore femminile: Sono risultate prime nelle sei batterie Gaia Bernabò e Susanna Vollero (Ped. Sarzanese), Christina Emilia Gaggioli (Empolese), Doria Buzzichelli (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano), Tessa Marchi (Ped. Senese). Dopo la seconda prova sono testa alle classifiche generali le femmine Ludovica Lupino, Gaia Bernabò, Christina Emilia Gaggioli, Margherita Peri, Tessa Marchi, Sofia Bacci ed i maschi Tommaso Grella, Hayk Khanbekyan, Davide Capitoni, Tiago Parri, Brando Buggiani, Mattia Sottile.

Antonio Mannori