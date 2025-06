Cesano Maderno trionfa in bici. La prima volta di Letizia Parina. La quattordicesima della Bracco

Se Nicole Bracco ha fatto 14 per Letizia Parini (in foto) si è tratta della prima vittoria in carriera. In casa della Società Ciclistica Cesano Maderno è grande festa. Anche la trasferta di Cerbara di Città di Castello, nel Perugino, si è trasformata in un trionfo per il sodalizio femminile diretto da Guido Roncolato.

Al successo della Bracco, ha fatto da eco quello della 16enne Parini varesina di Cittiglio. Quarta Vivienne Cassata, quinta Carlotta Ronchi e settima Nicole Canu a completare la trionfale giornata per il team brianzolo. Grande soddisfazione naturalmente per Letizia Parini che per la prima volta da quando è salita in bicicletta è riuscita finalmente ad alzare le braccia al cielo. Una forte emozione che è stata condivisa da tutta la squadra della categoria allieve e da tutto lo staff dirigenziale capeggiato dal presidente Giuseppe Fontana. Quanto a Nicole Bracco è invece oprmai una habitué. Da tre mesi a questa parte la ragazzina cuneese non hai smesso di stupire. Sulle strade dell’Umbria ha fatto sua la prova risevata alle donne esordienti (13-14 anni) vincendo in volata davanti a Livia Rossi (Vangi Ladies Team) e alla compagna di squadra Martina Pianta. Chiude per la società Cesano Maderno la sesta piazza di Camilla Paravagna.