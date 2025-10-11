Ciclismo: -1 alla ’classica delle foglie morte’ per Élite e Under 23. Tutto pronto per il Gran Premio Ezio Del Rosso. Manenti, Iacomoni, Dati sono tra i favoriti

Il 74° Gran Premio Ezio Del Rosso, la classica nazionale delle foglie morte come è stata sempre definita, organizzata a Montecatini Terme dal G.S. Le Casette con il patrocinio del Comune, chiama al via domenica diversi degli atleti di spicco della categoria Élite e Under 23. Un confronto e una sfida su di un tracciato diverso rispetto a quello tradizionale che vede iscritte 22 squadre per 133 atleti. Sette sono le toscane (Hopplà, Maltinti Banca Cambiano, Futura Team, Pistoiese, Gragnano, Pol. Tripetetolo e Bike Academy), mentre 15 sono quella che arrivano da altre regioni.

I favoriti principali sono Dati e Iacomoni (Biesse Carrera), Manenti, Lorello e Regnanti (Hopplà), Cattani (Technipes InEmilia Romagna). Tra gli altri ricordiamo anche Ceroli, il colombiano Rubio, Novak, Veneri, Perani, e i toscani Crescioli, Innocenti, Piccini, Bambagioni, Buti. Uno schieramento in grado di offrire spettacolo ed emozioni ai tanti sportivi che come sempre saranno presenti a Montecatini Terme.

Il percorso: È una delle novità dell’edizione di quest’anno. Saranno in programma sette giri di un circuito di 22 Km e 400 metri comprendente la salita verso il Castello e il Colle di Buggiano, per un totale di km 156,8 che permetteranno agli sportivi di seguire costantemente le vicende della gara. Il ritrovo presso la Casa della Prevenzione, il via ufficiale alle ore 12 dal Viale Verdi, che sarà anche sede di arrivo previsto tra le 15,45 e le 16,15. Il circuito tocca le località di Pieve a Nievole, Montecatini, Biscolla, Albinatico, Ponte Buggianese, Casabianca, Pittini, Borgo a Buggiano, Castello di Buggiano, Colle di Buggiano, Margine Coperta, Montecatini.

Un tracciato inedito scelto dagli organizzatori tra i quali oltre al presidente del G.S. Le Casette, Giuseppe Bellandi ci piace ricordare Mario Pieri che fa parte anche della Struttura Tecnica Regionale del Comitato toscano di ciclismo. Oltre al Comune di Montecatini Terme, importante il sostegno degli sponsor per una classica iniziata nel 1952 (primo vincitore Franco Giorgi) che vanta un albo d’oro illustre. Lo scorso anno la vittoria del toscano Lorenzo Magli con la maglia della Mastromarco Sensi Nibali.

Antonio Mannori