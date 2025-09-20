Ciclismo: 7 volte il circuito in paese, poi l’arrivo in via Marconi. Si passerà anche da Villafranca, San Martino e Villagrappa. Domani il Giro di Romagna: decisive Castrocaro e le Volture

Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a distanza di 13 anni dall’ultima edizione ufficiale del Giro di Romagna Pro, vinto poi da Antonio Morgado dello squadrone Uae Team Emirates, ecco domani nuovamente in gara i ciclisti professionisti sulle strade romagnole, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Sarà una corsa davvero dura, anche per le previsioni che annunciano una giornata, seppur col sole coperto dalle nubi, decisamente calda: poco meno di 30 gradi nel primo pomeriggio, cui si sommano i quasi 200 chilometri da percorrere (per l’esattezza 197,4). La partenza da piazza dei Martiri a Lugo è prevista alle ore 11.30: dopo una prima parte sul territorio ravennate, tra Conselice, Bagnacavallo e Cotignola, la corsa entrerà nel Forlivese all’altezza della frazione di Villafranca, orientativamente verso tra le 13. Dopo il passaggio a San Martino e Villanova, il Giro passerà da Villagrappa, per approdare (con 73 chilometri già alle spalle), all’inizio del circuito di 17,5 chilometri e che i ciclisti, dovranno ripetere 7 volte.

Un circuito che da via Marconi – sarà anche l’arrivo della gara – salirà verso Le Volture, passando per Ariale di Sotto, via del Tesoro e tornare nuovamente a Castrocaro Terme e Terre del Sole. I passaggi su via Marconi avverranno circa ogni 25’ con l’inizio dell’ultimo giro previsto per le 15.45 circa.

A seconda della media tenuta, presumibilmente il vincitore taglierà il traguardo sulla strada principale di Castrocaro, tra le 16 e le 16.30. Nella formazione dell’Astana, mancherà il ciclista forlivese Matteo Malucelli, impegnato domani in Belgio al Goikse Pijl, ovvero la Freccia di Gooik.

Contemporaneamente, si correrà anche il Giro della Romagna per Allievi: 88,1 chilometri con partenza e arrivo da Castrocaro Terme e Terra del Sole. Partenza prevista domattina alle ore 10, con arrivo tra le 12 e le 12.30. Anche l’arrivo della gara riservata agli Allievi è in via Marconi, lo stesso per la corsa Pro, dopo 11 giri di un circuito che scenderà verso le campagne di Forlì, tra Villagrappa, il Palazzo e la stessa via del Braldo.

Ugo Bentivogli