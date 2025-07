Sono state confermate dalla Asd La Stella-Gli Amici di Claudio, società organizzatrice, le due tradizionali gare dell’ultima domenica di luglio a La Stella di Vinci la località dove risiedeva l’indimenticabile Claudio Cecconi. È stato ottimo corridore, poi organizzatore, giudice di gara, dirigente regionale del ciclismo. Con Cecconi un altro ricordo che non si cancella, quello di Giuliano Baronti titolare della Neri Sottoli, l’azienda di Cerbaia di Lamporecchio che tanto ha fatto per il ciclismo.

A La Stella di Vinci domenica 27 luglio, si svolgerà con partenza alle 9 il 31° Trofeo Panificio Vescovi per allievi sulla distanza di ottanta chilometri grazie a Valerio Vescovi promotore della gara, mentre nel pomeriggio alle 14,30 si svolgerà il 18° Memorial Claudio Cecconi-Giuliano Baronti per la categoria juniores sulla distanza di 115 chilometri. Quest’anno la corsa sarà valida per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale fiorentino per gli atleti residenti in provincia di Firenze come da regolamento.

Antonio Mannori