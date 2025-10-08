Ciclismo: a Bibbiena una corsa che ha entusiasmato. Casentino Bike, i protagonisti. Allodi e Nisi di nuovo al top

Grande edizione quella vissuta a Bibbiena per la Casentino Bike, la classica che ha messo la parola fine a due grandi circuiti come l’Appennino Superbike e la Coppa Toscana Mtb, senza dimenticare il Rampitek e la Challenge Foreste Casentinesi. La corsa ha portato sui sentieri aretini un gran numero di biker che si sono giocati tutte le loro chance. Il tracciato principale di 63 km per 2.300 metri ha confermato come Lorenzo Allodi stia vivendo davvero un momento magico.

Il corridore dell’Olympia, primo alla Marathon Bike della Brianza e alla Sasso Race, ha fatto sua anche la prova toscana in 2h26’42’’ con un vantaggio di 18’’ sul campione uscente Stefano Valdrighi, terza posizione per Alex Pelucchini a 4’39’’. Nella prova delle ragazze, riassapora il dolce gusto del successo Maria Cristina Nisi che in 3h21’39’ ha inflitto 2’54’’ a Cristiana Lippi e 9’58" a Martina Zoli. Vittoria di Nicolò Cannugi nella Granfondo di 41 km per 1.300 metri. Tempo finale 1h41’12’’ con un vantaggio di 2’03’’ su Brian Ceccarelli a 2’03’’ e Mattia Contemori a 2’08’’. A Luisa De Lorenzo Poz il successo fra le donne in 2h32’05’’, alle sue spalle Elena Bonacci a 38’’ e Giada Zerini a 2’26’’. Ben 275 gli arrivati fra i due tracciati.

M.M.