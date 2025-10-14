CICLISMO. A Casa Bonello oltre 200 Giovanissimi. E oggi corsa a Ponsacco

Ottimo avvio per la Challenge fuori strada dei giovanissimi a Casa Bonello organizzata dalla società Ciclistica San Miniato-S.Croce. In uno splendido pomeriggio di sole presenti alla prima delle tre prove 208 concorrenti. Nel settore maschile hanno prevalso Tommaso Grella e Hayk Khanbekyan (Pedale Senese), Davide Capitoni (U.C. Empolese), Tiago Parri (Costa Etrusca), Brando Buggiani (Team Fabiana Luperini), Mattia Sottile (Pedale Senese). Tra le femmine i successi conquistati da Ludovica Lupino (Pedale Sarzanese), Azzurra Rossi (Piano di Mommio-Speedy Bike), Christina Emilia Gaggioli (Empolese), Margherita Peri (Olimpia Valdarnese), Tessa Marchi (Pedale Senese), Sofia Bacci (Team Fabiana Luperini). La seconda prova della Challenge sabato18 ottobre con inizio alle ore 15.

Coppa mobilio: Intanto oggi martedì sulle strade della Valdera si corre la 73^ Coppa del Mobilio classica nazionale per élite e under 23 con la solita formula. Al mattino la gara in linea con partenza alle ore 9 da via Vanni e percorso di 124 chilometri con arrivo poco prima di mezzogiorno sempre su via Vanni. Nel pomeriggio sulla distanza di 32 km e 800 metri la gara a cronometro individuale per chi sarà arrivato nei primi 15 al termine della frazione mattutina. Organizza la Ciclistica Mobilieri con il patrocinio del Comune.

Antonio Mannori