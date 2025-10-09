Ciclismo. A Castellarano il Trofeo Ciclocross Modenese. Master, ecco tutti i vincitori nelle varie categorie

Sul percorso disegnato all’interno del Parco dei Popoli a Castellano con l’organizzazione dello Spilla Team Spilamberto sotto l’egida della Uisp Modena si è svolta la prima tappa del Trofeo Ciclocross Modenese. La gara era valida per il Trofeo RS di Remo Bardelli nella doppia versione di sponsor ed atleta. I master hanno gareggiato con le Mtb e sono state anche assegnate le maglie di campioni modenesi delle varie categorie; M1:Giovanni Brancaccio (Avis S,Cesario); M2: Andrea Severi (BHS Team); M4: Mirco Gilli (Vernia Bike); M5: Sandro Pampaloni (Avis S,Cesario); M7: Massimo Ballati (Uisp Modena); M8:Maurizio Baraccani (Bici x tutti Maranello); Women: Erika Gianni (Bike XP); Questi i vincitori assoluti delle varie categorie. M1: Alberto Ghiddi (Team Todesco); M2: Andrea Severi (BHS Spezzano); M3;Francesco Ferrari (La Bottega Casinalbo); M4;Eugenio Casati (Alba Bike); M5; Sandro Pampaloni (Avis S,Cesario); M6: Andrea Rinaldi (Mtb 4 Colli); M7: Davide Franchini (Uisp); M8: Maurizio Baraccani ( Bici x tutti); Women Erika Gianni (Bike HP). Successivamente protagonisti i master con le bici da ciclocross a concludere la mattinata con alcuni che hanno fatto il bis come Alberto Ghiddi tra gli M1 ed Andrea Severi tra gli M2. Questi gli altri vincitori M3: Stefano Gozzi (Team Iaccobike Sassuolo), M4: Paolo Strullato (Chero Piping); M5: Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto); M6: Stefano Nicoletti (Beltrami TSA); M7: Alberto Tomesani (Valsabike ); M8: Mimmo Toni ( Team Iaccobike Sassuolo); Women : Giulia Ballestri).

Andrea Giusti