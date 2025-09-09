Ciclismo, a Fabbrica di Peccioli il Trofeo San Rocco

Fabbrica di Peccioli, 9 settembre 2025 - In un periodo che propone in Toscana eventi ciclistici importanti e di prestigio dai professionisti agli allievi, trova degnamente posto il 27° Trofeo San Rocco la gara nazionale per gli juniores in programma sabato 13 settembre sulle strade della Valdera con partenza ed arrivo a Fabbrica di Peccioli. Come sempre il Gruppo Sportivo Amici del Pedale ha profuso il massimo impegno e quella passione senza confini, perché l’evento sia ancora una volta ricordato come uno dei più belli della categoria. Si svolgerà 24 ore prima del Trofeo Buffoni (una due giorni di autentico spettacolo e di emozioni) e la possibilità per diversi atleti di disputare entrambi le gare in una specie di “rivincita” se ci è consentito usare questo termine, del Giro della Lunigiana. Gli iscritti sono 174 di 31 squadre con le nazionali della Polonia, Slovenia e del Team Velosport USA. Tra i nomi di spicco il Campione Italiano Carosi, Magagnotti, Agostinacchio, Morlino, Gagliardoni Proietti, Manion, Cappelli, Idrizi, Bortolami, Novak, Carnicella, Dalle Crode, Ferruzzi, Gaggioli, Mengarelli, Basso, Pascarella. Soddisfatti per il successo di adesioni a Fabbrica di Peccioli, gli organizzatori capitanati da Bacciarelli, Bellagotti e Pazzagli. Una novità, infine quella del tracciato dell’edizione 2025 che riguarda gli ultimi dieci chilometri con l’inserimento al passaggio dall’abitato di Peccioli del breve ma duro strappo di via Greta percorso anche dai professionisti negli ultimi anni in occasione della Coppa Sabatini. Una salita, impegnativa dal culmine della quale al traguardo resteranno da compiere 7 chilometri di continui saliscendi. Per il resto i soliti 4 giri di 21 chilometri con la salita e gran premio della montagna a Montelopio, poi sarà lasciato questo circuito per compiere il tratto in linea verso Peccioli e ritorno. Il 27° Trofeo San Rocco è patrocinato dal Comune di Peccioli e prevede in palio i Memorial Giuseppe Perini, Fabrizio Pazzagli, Paolo Montagnani, Carlo Giacomelli, Franco Gronchi e Giovanni Ceccanti. La partenza della gara alle 13,30, i chilometri complessivi sono 103,700 e l’arrivo poco dopo le ore 16.