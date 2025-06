Ciclismo, a Firenze il primo evento del progetto "Bici in Comune"

Firenze,17 giugno 2025 – Promosso da Anci e Sport e Salute e moderato dal collega Alessandro Fabretti di Rai Sport, si è tenuto oggi a Firenze, nel Salone dei Cinquecento, il primo evento nazionale del progetto "Bici in Comune", con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Sono state nell’occasione presentate le iniziative dei Comuni vincitori dell’avviso pubblico, per la promozione della mobilità ciclistica, migliorare la qualità della vita urbana e incentivare stili di vita attivi e sostenibili. Sara Funaro sindaca di Firenze, ha sottolineato l'impegno di Firenze per la mobilità sostenibile, attraverso infrastrutture, bike sharing gratuito e campagne educative. Il vicepresidente di Anci Roberto Pella, nonché presidente della Lega Ciclismo Professionisti, ha parlato di 300 progetti selezionati su 471 Comuni, con oltre 2.000 candidature ricevute. Il progetto prevede la realizzazione di 1.500 km di piste ciclabili, 431 itinerari mappati e il coinvolgimento di oltre 500.000 cittadini. Anche il direttore di Sport e Salute, Lorenzo Marzoli, ha messo in risalto il ruolo dello sport nella coesione sociale, nella salute e nella rigenerazione urbana. Tra i presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Roberto Pella ha sottolineato nel suo intervento che è di “circa 15 milioni di euro, questo l'ammontare dell'importo che arriva ai comuni italiani per promuovere il ciclismo. Grazie al mio emendamento in manovra economica, al fondamentale sostegno del Governo e del ministro Abodi, al costante e prezioso lavoro di Sport e Salute e Anci, il progetto Bici in Comune aiuterà a sviluppare il nostro amato sport delle due ruote". All’evento di Firenze hanno partecipato sindaci e assessori di vari Comuni vincitori e i testimonial della squadra “Illumina” di Sport e Salute, come Massimiliano Rosolino e Alessia Filippi.