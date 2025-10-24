Ciclismo, a Giulio Ciccone il premio Giglio D'Oro 2025

Calenzano (Firenze), 24 ottobre 2025 – La commissione del prestigioso Premio Giglio D’Oro che accompagna il ciclismo italiano dal 1974 ha definito la “rosa” dei premiati dell’edizione 2025, la cui cerimonia di premiazione con il galà si svolgerà mercoledì 19 novembre alle 11, al ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano.

La sua ottima stagione nonostante la caduta e il ritiro al Giro d’Italia, ha consentito a Giulio Ciccone della Lidl Trek di aggiudicarsi il 52° Giglio D’Oro, premio (unico nel suo genere in Italia) per il miglior professionista italiano della stagione, organizzato da Saverio Carmagnini e dalla società Giglio D’Oro SSDRL affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, patrocinato del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI e dalla Regione Toscana. Ciccone quest’anno è giunto tra l’altro secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, primo nella Classica di San Sebastiàn e sesto in maglia azzurra al mondiale in Ruanda.

Altri premiati saranno il campione italiano Filippo Conca, mentre al toscano Ludovico Crescioli quale neoprofessionista della stagione, andrà il Memorial Gastone Nencini. Il premio Gino Bartali per il giovane Francesco Matteoli, campione del mondo, europeo e italiano su pista, quello Internazionale Franco Ballerini a Michele Bartoli, grande campione delle classiche, mentre l’ex calciatore e capocannoniere Roberto Pruzzo, appassionato di ciclismo, è stato scelto per il premio Alfredo Martini “Maestri dello Sport”.

A completare il cast dei premiati il Premio Giglio Rosa a Giada Borgato, ex ciclista, opinionista per Rai Sport e prima donna a seguire in moto le gare ciclistiche, mentre il premio “Cultura dello Sport Giglio D’Oro” sarà consegnato allo scrittore Fabio Genovesi amante del ciclismo. Infine, il Memorial Tommaso Cavorso per gli esordienti, lo ha vinto il quattordicenne aretino Niccolò Iacopi. Al Gran Galà in programma il 19 novembre con inizio alle ore 11 anche la presenza di Miss Giglio D’Oro, Laura Russo di Lucca, eletta nella serata finale di Miss Toscana svoltasi a Capoliveri, oltre a numerosi altri ospiti e personaggi dello sport e del ciclismo in particolare.