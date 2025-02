Ciclismo. A Imola primo acuto di Nicoletti. Aleotti e Covili attesi alla Vuelta

A Imola la prima prova su strada del Giro della Romagna con i modenesi ancora in evidenza. Tra gli M6 si è aggiudicato il primo successo su strada del 2025 Stefano Nicoletti (Stemax) mentre tra gli M1 è salito sul secondo gradino del podio Gianluca Remondi (Team VF Group). Mercoledì 5 febbraio alle ore 20 presso la polisportiva Spilambertese saranno premiati i protagonisti del Trofeo Modenese con il Team La Bottega Casinalbo che si è aggiudicato la classifica delle società e nelle classifiche individuali sono ben cinque i modenesi leader: la Women Erika Gianni (Bike XP), l’M1 Enrico Dalpadulo (La Bottega Casinalbo), l’M2 Paolo Ragozzino (La Bottega), l’M3 Stefano Gozzi (Alpacars) e l’M5 Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto). Domani a Valencia si svolgerà la punzonatura della Vuelta Valenciana breve corsa a tappe che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio con al via il finalese Giovanni Aleotti (Red Bull Bora) al debutto stagionale. Debutto stagionale anche per il pavullese Luca Covili (VF Group Bardiani) che si è preparato proprio in Spagna. Per entrambi comunque l’appuntamento clou sarà il Giro d’Italia che avrà due tappe nel modenese il 21 e 22 maggio.

Andrea Giusti