Ciclismo, a Larciano la Festa delle società pistoiesi

Larciano, 9 dicembre 2023 - Nella sala del Ready Center in via Marconi a Larciano dove ogni anno viene presentato il Gran Premio Industria & Artigianato professionisti, si svolgerà domani domenica con inizio alle ore 16 la festa delle società ciclistiche pistoiesi indetta dal Comitato Provinciale di Pistoia. Sarà una sfilata dei protagonisti e dei personaggi della stagione 2023 di tutte le categorie dagli esordienti ai dilettanti, delle società oltre alla consegna di speciali riconoscimenti per diversi addetti ai lavori che si sono distinti per il problema sicurezza, per i tanti anni di presenza del ciclismo, per l’organizzazione delle gare, per il servizio a favore dell’attività. Infine saranno premiate undici amministrazioni comunali vicine al ciclismo e che hanno offerto una tangibile collaborazione per l’attività.

An.Mann.