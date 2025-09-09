Ciclismo a Montecosaro. Sprint vincente di Buti
Il ventiduenne conquista l’ambito Trofeo Santissima Addolorata
Il 28° Trofeo Santissima Addolorata premia la scuola toscana del Futura Team. Nel serrato finale, il 22enne Andrea Buti doma l’ultimo muro e si aggiudica la corsa sul classico pavé della centrale piazza Trieste di Montecosaro. Argento al 19enne ukraino Yevhen Testsof, bronzo ad Alessandro Cattani. Il titolo regionale marchigiano arricchisce il palmarès di Ciro Nocerino, portacolori dei Calzaturieri Montegranaro, sodalizio tecnicamente organizzatore che affianca nell’allestimento i promotori Giovani Allegri montecosaresi. Il teatro agonistico dell’edizione 2025 ha quali motivati attori gli esponenti della categoria Under 23, attesi protagonisti nell’ultimo appuntamento stagionale marchigiano del 34° Cappello d’Oro, circuito cadetto che imbocca il rettilineo d’arrivo dell’anno.
Ordine d’arrivo: 1.Andrea Buti (Futura Team) Km 115,500 in 2h59’20“, media 38,643 km /h; 2.Yevhen Testsof (Ukraina, Velo Club Avezzano – Bike Line); 3.Alessandro Cattani (Team Technipes #InEmilia Romagna); 4.Umberto Ceroli (Aran Cucine – Vejus); 5.Leonardo Di Santo (Aran Cucine – Vejus); 6.Michele Bonometti (Gallina Lucchini Ecotek); 7.Edwin Fabian Rubio Sierra (Colombia, Aran Cucine – Vejus); 8.Ivan Taccone (Costruzioni e Ambiente Venturini); 9.Nicolò Pizzi (Costruzioni e Ambiente Venturini); 10.Alessio Giannelli (VPM Moretti SCS).
Umberto Martinelli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su