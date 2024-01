CICLISMO. A Pontedera e Lari le due classiche per Dilettanti

Gli organizzatori dell’Unione Sportiva Juventus Lari capitanati dal presidente Antonio Giuntini, dal vice Luciano Granchi e dal direttore organizzativo Mauro Sardelli, hanno confermato lo svolgimento delle due classifiche nazionali per dilettanti élite e under 23 nella stagione 2024. Il primo appuntamento sabato 13 aprile con l’ottava edizione del Gran Premio Città di Pontedera con ritrovo al Centro Sportivo Bellaria ed arrivo sul rettilineo di via A. De Gasperi. Il secondo evento ancora al sabato, il 18 maggio, con il quinto Gran Premio Lari - Città delle Ciliegie. Le due manifestazioni a carattere nazionale saranno patrocinate dai Comuni di Pontedera e Casciana Terme-Lari, con il sostegno di alcuni importanti sponsor ad iniziare dalla Ecofor Service. I percorsi delle due classiche dovrebbero ricalcare quelli dello scorso anno tenuto conto dell’ottimo successo dal punto di vista tecnico ottenuto dalle due competizioni con la presenza di tutte le squadre più forti del panorama ciclistico nazionale. Nel 2023 a Pontedera s’impose per distacco con una splendida azione finale, Matteo Baseggio del team veneto Trevigiani Energia Pura Marchiol, mentre sul traguardo in leggera salita del Gp di Lari, la vittoria in volata davanti a un ristretto gruppo fu conquistata dal laziale Francesco Parravano della squadra abruzzese Aran Cucine Vejus.

Antonio Mannori