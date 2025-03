Ciclismo: accordo nel Mtb tra Ciclo Appenninico e Metallluriga Veneta

Borgo San Lorenzo,5 marzo 2025 – Una nuova collaborazione nel ciclismo toscano. La notizia arriva dal Mugello e da Borgo San Lorenzo sede del Club Ciclo Appenninico 1907, la società biancorossa del nuovo presidente Tommaso Quartani che ha stretto un accordo di collaborazione con la Metallurgica Veneta MTB Pro Team, una squadra professionistica specializzata nelle Marathon con sede a Marradi, della quale è responsabile Martino Tronconi. Un team conosciuto ed affermato nella specialità delle ruote grasse con la presenza di biker di fama come Diego Arias Cuervo, Massimo Rosa, Nicola Taffarel, Jacopo Billi, Andrea Candeago e Maria Zarantonello. Una collaborazione per far crescere il settore giovanile del fuoristrada che vede già attivamente impegnata la società di Borgo San Lorenzo, per permettere agli atleti di salire di categoria, magari fino ai massimi livelli “Sono felicissimo – ha detto Martino Tronconi – di questo accordo di collaborazione tra il nostro team e il Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. La sinergia tra la nostra squadra e la società biancorossa guarda al futuro, cercando di scovare nuovi talenti e farli crescere in maniera sana e graduale. Con il presidente Quartani c’è stato fin da subito un bel feeling e una visione comune che mi auguro possa portare a sviluppi interessanti per il futuro”. Altrettanto soddisfatto il presidente della società mugellana. “Sono molto soddisfatto dell’accordo con un Team che stimo molto, come quello di Martino Tronconi. Questo è un valore aggiunto per la nostra società, che punta a essere nei prossimi anni un team di riferimento importante in Italia nel settore giovanile della MTB, per una crescita di qualità dei giovani atleti. Ringrazio ancora Tronconi e il suo staff per questo, e vediamo cosa ci riserverà il futuro”. Antonio Mannori