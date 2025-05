Ciclismo: Agnini, Martinelli e la Colzi primi nella crono su pista

Firenze, 15 maggio 2025 – Ventiquattro allievi, ventuno esordienti e due sole donne esordienti, hanno preso parte alla prova a cronometro sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, sponsor il “Pool Utensileria”. La manifestazione organizzata dalla Pol. Virtus Settimo Miglio di Settimello, società che gestirà anche in questa stagione l’attività in programma sull’impianto fiorentino grazie al suo presidente Paolo Traversi, ha fatto registrare il successo dell’esordiente Pietro Martinelli della S.C. Villafranca che ha segnato il tempo sui 3 chilometri della prova di 2’47’8”. Ai posti d’onore Diego De Stefano (Butese) in 2’49” e Filippo Belloni (S.C. Villafranca) in 2’49’5”, quindi a seguire Liberomario Maffei (Coltano Grube) e Daniele Brocchi (Pol. Albergo Oliveto). Tra le donne esordienti ha prevalso Sara Colzi (G.S. Capannori) sulla compagna di squadra Bianca Capitoni. Fra gli allievi anche su pista trionfo per il G.S. Iperfinish con 4 atleti nei primi cinque. Ha vinto la gara sulla distanza di 4 chilometri Edoardo Agnini con il tempo 3’52’6” davanti al suo compagno di colori Marco Spanio in 3’52’9”. Terzo posto per Niccolò Nieri (Fosco Bessi-Donoratico) nel tempo di 3’54’12”, quindi Lorenzo Luci e Tommaso Roggi. I due vincitori del settore maschile, l’esordiente Pietro Martinelli e l’allievo Edoardo Agnini, hanno conquistato il diritto a far parte della Rappresentativa Toscana delle due categorie, che prenderà parte ai Campionati Italiani in linea 2025. Soddisfatto della partecipazione maschile alla gara di Marco Lapucci, tecnico regionale della pista.