Ciclismo. Al giro della Valdera il campione italiano Carosi. Il via oggi da Pontedera 31 squadre e 155 atleti

Da oggi a domenica 29 giugno edizione di lusso del IV Giro della Valdera a tappe juniores organizzato dalla società Una Bici X Tutti. Lo sarà per i numeri, 31 società e 155 atleti, per la qualità dei partecipanti, ad iniziare dal neocampione italiano il laziale Vincenzo Carosi che sarà tra i giovani (classe 2008) al via, su di un percorso suggestivo a valorizzare luoghi e territori della zona della Valdera. I 35 atleti toscani delle otto squadre al via saranno a caccia del successo finale sempre sfuggito nelle tre edizioni passate. I più titolati Gagliardoni Proietti, Scottoni, il campione toscano Ballerini, Pascarella, Del Cucina, Pucci, Buturo, Gaggioli, Cianti, Ferruzzi, Salomone. Gli avversari più quotati Marchi, gli australiani del Team Veleka, il costaricano Castro Castro, Turconi, Idrizi, Balliana, Mengarelli, Cappelli, il neo-tricolore Carosi. Il Giro patrocinato dalla Regione Toscana, Provincia di Pisa e comuni di Pontedera, Ponsacco, Casciana Terme Lari, Chianni, Terricciola, Lajatico, Palaia, Capannoli, prevede tre tappe con altrettanti Memorial nel ricordo di Davide Faraoni, Mario Rifiuti e Laura Paperini. Sei le speciali maglie del Giro, ad iniziare da quella bianca della Regione Toscana per il capoclassifica della generale, quella rossa per la classifica a punti, azzurra dei traguardi volanti, gialla dei giovani, arancione del gran premio della montagna e grigia per il primo dei toscani.

Le tappe: oggi Pontedera-Ponsacco km 103, (ritrovo Piazza Cavour, il via alle 14); domani Casciana Terme-Chianni km 85,7 (partenza ore 14); domenica La Rosa-Terricciola km 111,5. (il via alle 12,30).

Antonio Mannori