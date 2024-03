Ciclismo, al velocista belga Philipsen la tappa della Tirreno-Adriatico

Follonica, 5 marzo 2024 – Vittoria “facile” del belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) sul traguardo di Follonica nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, gara lo vide protagonista anche nel 2023 quando ottenne due successi di tappa. La vittoria davanti al gruppo compatto e maglia azzurra di leader della corsa sempre sulle spalle dello spagnolo Juan Ayuso. I toscani sono stati protagonisti della tappa. Filippo Magli di Fibbiana di Montelupo Filippo Magli della VF Group Bardiani CSF è stato tra i protagonisti della seconda tappa della “Corsa dei Due Mari” in quanto ha fatto parte della fuga di un quartetto che ha preso il largo dopo appena due chilometri di corsa. Con Magli vincitore lo ricordiamo nel 2023 della Muur Classic in Belgio, anche Davide Bais e due atleti del Team Corratec-Vini Fantini, la società adottata dalla città di Montecatini Terme, l’aretino Lorenzo Quartucci e Jan Stockli. Il quartetto ha guadagnato fino a un vantaggio massimo di 5 minuti e 23 secondi. La fuga ha fatto registrare dopo il traguardo volante di Canneto l’allungo dello svizzero Stockli che è rimasto da solo in testa con gli altri tre raggiunti a 44 km dal traguardo dal gruppo, nel quale si è verificata una caduta del toscano di Castelfiorentino Kristian Sbaragli del Team Corratec-Vini Fantini. Il superstite della fuga Stockli è stato infine raggiunto a 36 km dal traguardo. Gruppo compatto fino alla fine e vittoria “facile” del belga Jasper Phlipsen su Merlier, mentre lo spagnolo Ayuso ha conservato la maglia di capoclassifica.

DOMANI la corsa torna a Volterra, sede di partenza della terza tappa della 59^ Tirreno-Adriatico che dopo 225 km si concluderà a Gualdo Tadino in Umbria. Il ritrovo sarà nella magnifica Piazza dei Priori, luogo simbolo di Volterra e conosciuta in tutto il mondo, da dove i corridori si metteranno sui pedali alle 10 per la partenza ufficiosa, mentre il via ufficiale dopo il trasferimento verrà dato alle 10,20. La “Corsa dei Due Mari” resterà per circa 8 km in provincia di Pisa transitando dal breve dislivello in località La Bertesca, per poi entrare in provincia di Siena. L’uscita del gruppo a passo turistico dal centro storico di Volterra avverrà da Porta a Selci.