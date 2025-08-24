Ciclismo. Aleotti inizia la Vuelta in gruppo. Fiumara ancora al Tre Province

Ieri è scattata da Torino, con arrivo a Novara, la Vuelta di Spagna nella quale, come previsto, ha chiuso con una la volata del gruppo compatto: vittoria di Philipsen, mentre il finalese Giovanni Aleotti ha concluso in gruppo. Oggi si corre la seconda frazione da Alba a Limone Piemonte di 152 km, una tappa abbastanza impegnativa nella quale si spera che Aleotti abbia la possibilità di mettersi in evidenza per cogliere finalmente la prima vittoria in Italia.

Giornata ancora all’insegna degli incidenti meccanici nel Tre Province per il modenese Nicolò Fiumara che, comunque, ha concluso la corsa dopo il cambio ruota e oggi, vista la condizione, proverà a cogliere un buon risultato nella frazione conclusiva. A Carpi hanno gareggiato i Giovanissimi con l’organizzazione della Pol. S. Marinese con numerose compagini extraregionali. Questi i risultati nella top five dei gialloblù. G1M: 5° Matteo Gaetti (Iaccobike Sassuolo); G1F: 2^ Giulia Mogavero (U.c. Sozzigalli); G3M: 3° Luca Mai (Cicl. Novese), 5° Luca Gaetti (Iaccobike); G4F: 5^ Stefania Ilaria Scienteie (Cicl. Novese); G5M: 1° Flavio Mattia Richeldi (Cicl. Maranello), 5° Alessandro Russo (U.c. Sozzigalli); G6M: 4° Tommaso Pugliese (Cicl. Novese); G6F: 3^ Aurora Petrucci (U.c. Sozzigalli). Ai mondiali juniores ad Alpedoorn (Olanda) la solierese Alessia Orsi nel km da fermo ha fermato il cronometro con il 13° tempo un risultato non sufficiente per entrare nella finale ad 8,ma comunque un risultato positivo nella top five del primo anno in ottica mondiali 2026.

Andrea Giusti