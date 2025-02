Ciclismo. Aleotti protagonista alla Valenciana. Un terzo posto al debutto

Scattata ieri con la cronosquadre la Volta Valenciana, con al via ben tre modenesi: Giovanni Aleotti, Luca Covili e Luca Paletti. Il finalese Aleotti ha dimostrato subito di essere in buona condizione salendo sul terzo gradino del podio assieme ai suoi compagni della Red Bull Bora che sono giunti a 50" dalla Lidl Trek capeggiata dagli specialisti della crono gli olimpionici Milan e Consonni mentre sono terminati lontano dalle prime posizioni i componenti della Vf Group Bardiani Luca Covili e Luca Paletti.

Già oggi per tutti sarà l’occasione per verificare la loro preparazione ovviamente con ambizioni diverse nella tappa regina di 166 chilometri con una salita finale di 4,300 chilometri ed una pendenza del 9,5% che determinerà molto probabilmente anche la classifica generale di domenica prossima a Valencia. Aleotti senza compiti di gregariato come nelle grandi corse a tappe può aspirare ad entrare nella top five, il pavullese Luca Covili confermato per due anni nel team modenese-reggiano Vf Group Bardiani potrebbe giungere nella top ten, mentre per Luca Paletti l’obiettivo sarà di curare la classifica generale degli Under 23.

Concluso con diversi piazzamenti il mese di gennaio in Australia Rachele Barbieri sarà al via da oggi nella Uae Tour Women, corsa a tappe degli Emirati che prevede solo un arrivo in salita con tre frazioni tutte completamente pianeggianti e probabili arrivi in volata. Oltre a Barbieri debutterà in una gara World Tour un’altra modenese la 25enne bastigliese Linda Laporta inserita nell’unica compagine Continental al via Beking Bongiovanni.

Andrea Giusti