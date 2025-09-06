Ciclismo. Aleotti-Vuelta, occasione riscatto. Lunigiana, Paltrinieri miglior emiliano
In Olanda Rachele Barbieri ha chiuso in gruppo. La campionessa Wiebes. domina in quattro tappe.
La settimana del ciclismo modenese dopo la splendida vittoria della solierese Alessia Orsi al Lunigiana ha visto i poracolori gialloblù protagonisti in tutta Europa. Alla Vuelta dominata dal danese Vingegaard è in gara il finalese Giovanni Aleotti (in foto), brillante protagonista nelle prime tre tappe e poi a fianco dell’australiano Hindley impegnato nella lotta per il terzo gradino del podio a Madrid. Il giovane Giulio Pellizzari invece è saldamente al comando della classifica giovani in maglia gialla. Il 25enne Aleotti ha avuto nei giorni scorsi una giornata libera da impegni di gregariato e si è inserito nella fuga principale cogliendo una apprezzabile 16esima piazza risultando il migliore degli italiani, mentre ieri è arrivato con il gruppo dei velocisti ed è sceso al 64° posto della generale.
Oggi ancora una tappa con arrivo in salita, ma nell’ultima settimana arriveranno frazioni dove sicuramente Aleotti avrà ancora la possibilità di provare a centrare un risultato positivo oltre a lavorare per centrare gli obiettivi della Red Bul Bora con gli uomini di classifica Hindley e Pellizzari.
Poca gloria per le avversarie al Simac Ladies in Olanda con la campionessa europea Lorena Wiebes che si è aggiudicata tutte le prime quattro tappe mentre Rachele Barbieri è giunta in gruppo. Al Lunigiana ieri è stato il giorno del norvegese Kristian Haugetum con il finalese Matteo Paltrinieri ancora il migliore della pattuglia emiliana: 46° della generale. Oggi sono previste due semitappe, mentre la corsa detta dei campioni si concluderà domani.
Nelle gare giovanili infrasettimanali a Villa S.Martino (Ravenna) il giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (Cicl,Maranello) è salito sul terzo gradino del podio tra i G5, mentre sul velodromo Servadei a Forlì l’esordiente carpigiano Denny Cazzarò è giunto a un buon quinto posto nell’Omnium. Domani in Toscana nel Gran Premio Larciano sarà in gara tra i rider del VF Group Bardiani il figlio d’arte Luca Paletti, rientrato alle gare dopo una lunga pausa dopo il brillante 13° posto nel Gran Prix du Plouay in Francia.
Nella internazionale Coppa Diddi l’allievo modenese Nicolò Fiumara (Team Paletti) dopo la splendida vittoria nella 65^ Coppa Caduti Casalguidi Memorial Franco Ballerini sarà uno dei favoriti per salire sul podio.
Andrea Giusti
