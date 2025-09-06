Ciclismo. Aleotti-Vuelta, occasione riscatto. Lunigiana, Paltrinieri miglior emiliano

La settimana del ciclismo modenese dopo la splendida vittoria della solierese Alessia Orsi al Lunigiana ha visto i poracolori gialloblù protagonisti in tutta Europa. Alla Vuelta dominata dal danese Vingegaard è in gara il finalese Giovanni Aleotti (in foto), brillante protagonista nelle prime tre tappe e poi a fianco dell’australiano Hindley impegnato nella lotta per il terzo gradino del podio a Madrid. Il giovane Giulio Pellizzari invece è saldamente al comando della classifica giovani in maglia gialla. Il 25enne Aleotti ha avuto nei giorni scorsi una giornata libera da impegni di gregariato e si è inserito nella fuga principale cogliendo una apprezzabile 16esima piazza risultando il migliore degli italiani, mentre ieri è arrivato con il gruppo dei velocisti ed è sceso al 64° posto della generale.

Oggi ancora una tappa con arrivo in salita, ma nell’ultima settimana arriveranno frazioni dove sicuramente Aleotti avrà ancora la possibilità di provare a centrare un risultato positivo oltre a lavorare per centrare gli obiettivi della Red Bul Bora con gli uomini di classifica Hindley e Pellizzari.

Poca gloria per le avversarie al Simac Ladies in Olanda con la campionessa europea Lorena Wiebes che si è aggiudicata tutte le prime quattro tappe mentre Rachele Barbieri è giunta in gruppo. Al Lunigiana ieri è stato il giorno del norvegese Kristian Haugetum con il finalese Matteo Paltrinieri ancora il migliore della pattuglia emiliana: 46° della generale. Oggi sono previste due semitappe, mentre la corsa detta dei campioni si concluderà domani.

Nelle gare giovanili infrasettimanali a Villa S.Martino (Ravenna) il giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (Cicl,Maranello) è salito sul terzo gradino del podio tra i G5, mentre sul velodromo Servadei a Forlì l’esordiente carpigiano Denny Cazzarò è giunto a un buon quinto posto nell’Omnium. Domani in Toscana nel Gran Premio Larciano sarà in gara tra i rider del VF Group Bardiani il figlio d’arte Luca Paletti, rientrato alle gare dopo una lunga pausa dopo il brillante 13° posto nel Gran Prix du Plouay in Francia.

Nella internazionale Coppa Diddi l’allievo modenese Nicolò Fiumara (Team Paletti) dopo la splendida vittoria nella 65^ Coppa Caduti Casalguidi Memorial Franco Ballerini sarà uno dei favoriti per salire sul podio.

Andrea Giusti