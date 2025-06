Ciclismo, Alessiani comanda il Giro dei Tre Comuni

Cenaia (Pisa), 1 giugno 2025 - La gara più attesa e importante del weekend ciclistico in Toscana è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara su tre tappe (la Toscana è stata la prima Regione a proporla), che si concluderà domani lunedì con l’ultima frazione da Cenaia a Ponsacco. In testa alla classifica generale il marchigiano Gabriele Andrea Alessiani, al terzo successo nel 2025, che ha vinto sabato la tappa inaugurale a cronometro con 11” sul laziale Fiacco e 12” sul toscano Agnini, mentre oggi nella seconda frazione in circuito si è affermato con una splendida volata di potenza davanti a tutto il gruppo, il laziale Brian Paris al quinto successo stagionale, con posti d’onore per Gregori e Profazio. Non sarà facile scalzare dal primo posto della classica Alessiani apparso in splendide condizioni di forma anche se la tappa finale presenta qualche difficoltà in più rispetto a quella di oggi con le salite di Peccioli e di Terricciola. Al termine della seconda tappa Andrea Fiacco (Work Service Coratti) mantiene la maglia di miglior giovane. Tra gli altri protagonisti delle prime due giornate della gara a tappe (95 i partenti di 20 società) anche Cingolani, i toscani Nieri e Favilli e Aleksander Kolarski della Sancascianese Ciclismo che ha conquistato oggi la maglia rossa dei traguardi volanti vincendo entrambe le volate ai due TV.

ORDINE DI ARRIVO (2^ tappa): 1)Brian Paris (Work Service Coratti) km 63, in 1h29’21”, alla media di km 42,306; 2)Marco Gregori (Pool Cantù Sovico); 3)Federico Profazio (Pedale Senaghese); 4)Iaroslav Kroytor (Bustese Olonia); 5)Edoardo Agnini (Iperfinish); 6)Schipler; 7)Ciceroni; 8)Luci; 9)Fiacco; 10)Roggi.

CLASSIFICA GENERALE: 1)Gabriele Andrea Alessiani (Petrucci Zero24 Cycling Team); 2)Andrea Fiacco (Work Service Coratti) a 11”; 3)Edoardo Agnini (Iperfinish) a 12”; 4)Filippo Cingolani (Petrucci Zero24 Cycling Team) a 14”; 5)Iaroslav Kroytor (Bustese Olonia) a 24”; 6)Favilli a a 32”; 7)Gugnino a 35” 8)Nieri a 35”; 9)Paris a 35”; 10)Profazio a 35”.