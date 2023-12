Ciclismo allievi. I brianzoli puntano ad alzare l’asticella

Tre giovani brianzoli andranno a rafforzare l’organico del Pedale Senaghese: si tratta del caratese Matteo Maggioni, del lissonese Nicolas Stefano Tringali e del besanese Riccardo Vesco. Tringali e Vesco, fratello dell’under 23 Leonardo (Colpack Ballan CSB) affronteranno la seconda stagione con gli allievi, Maggioni è invece al suo esordio nella nuova categoria. "Rispetto alla stagione passata, il Pedale Senaghese è una squadra diversa e per questo motivata a trarne il meglio e correre ad alti livelli – ha detto il diesse Lorenzo Redaelli –. L’arrivo di Maggioni, Tringali e Vesco sono un valore aggiunto per la nostra squadra che seguirà un programma finalizzato alle classiche nazionali. Ma ci sarà spazio per qualche esperienza nelle gare a tappe e di un giorno all’estero, dove vogliamo conoscere nuove realtà e all’occorrenza conquistare buoni risultati".

Dan.Vig.