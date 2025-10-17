Ciclismo, Allievi "stoici» nella difficile Lugo-San Marino. Alma Juve ai titoli di coda. La stagione si chiude in salita

Dopo i Giovanissimi e gli Esordienti anche gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano hanno affrontato la loro ultima gara stagionale, chiudendo la propria annata con la partecipazione ad una classica qual è la romagnola Lugo-San Marino. L’edizione numero 68 ha offerto i tratti tipici delle corse epiche, con la pioggia scrosciante ed il freddo a rappresentare un avversario in più per i 152 partenti unitamente ad una salita finale con picchi di pendenza al 15%. Nonostante il maltempo, il ritmo è stato però da subito spedito, tanto da creare già nella prima parte una rigida selezione. Alla conta conclusiva della giuria saranno ben 101 i ritirati, compresi gli arancio-aragosta Youssef Dahani, Massimo Ranieri e Pietro Brancati. Della squadra dei ds Gabriele Gorini e Filippo Beltrami, i cui ragazzi hanno vissuto un’intensa stagione di crescita, gli unici a portare a termine la durissima prova sono stati Kevin Piccioli e Luca Conti seppur giungendo entrambi piuttosto attardati al traguardo. Per la cronaca, la vittoria è andata ad Edoardo Fiorini della Petrucci Zero24 Cycling Team Chiaravalle (An) con una media di 40,148 km/h davanti a Nicolò Fiumara del Team Ciclistico Paletti (Mo) ed a Giacomo Dalla Pria della Faizané CSZ Sandrigo Bike (Vi).

b.t.