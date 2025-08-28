Ciclismo. Alma Juve pedala forte. Crescono i suoi giovani

E’ mancato solamente l’acuto finale agli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Guarenna di Casoli (Chieti), dove i ragazzi dei DS Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno partecipato alla 5ª Valle del Gogna Gold Race. Gli arancio-aragosta hanno infatti corso nelle prime posizioni sino alla volatona conclusiva. L’ultimo a provare ad uscire allo scoperto è stato Kevin Piccioli scattando a 500 metri dall’arrivo, ma il suo tentativo è stato sventato a 200 metri dal traguardo. A risucchiarlo è stato anche il compagno di squadra Luca Conti, che lo ha preceduto. Più indietro Youssef Dahani, penalizzato da una caduta avvenuta a circa 5 km dalla fine, mentre Massimo Ranieri è stato costretto al ritiro nel corso del secondo giro.

Stessa location e medesimo tracciato per gli Esordienti fanesi, che però erano chiamati ad affrontare esattamente la metà dei chilometri dei più grandi (39,6 contro 79,2) nel 25° Memorial Padre Giuseppe. In questo caso il gruppo è rimasto pressoché compatto per l’intera corsa, eccezion fatta per l’allungo piazzato a metà gara da un terzetto del quale faceva parte pure il portacolori della Scd Alma Juventus Fano Simone Ringhini. Una volta ripreso si è proceduto senza particolari sussulti sino allo sprint decisivo, con vittorie tra i 2° Anno di Riccardo Mazzocchetti dell’Asd Moreno Di Biase Lanciano (Ch) e tra i 1° Anno di Alberto Antonio Malerba della Asd Maglie Bike (Le). Quanto alla formazione del Diesse Samuele Mancinelli, tra i 2° Anno Ringhini è giunto dodicesimo e Federico Pogliaghi si è fermato al secondo di tre giri e tra i 1° Anno Riccardo Violini si è classificato diciassettesimo.

Hanno invece gareggiato a Montegiorgio (Fm) i Giovanissimi del Diesse Giovanni Ambrosini, ai nastri di partenza del 2° Trofeo Omm Officine Minuterie Metalliche. Venendo ai risultati, tra i G1 da segnalare in particolare la bella prestazione di Olimpia Giancarli, seconda fra le femmine, tra i G2 terzo Federico Guarini, tra i G3 ancora una vittoria per Ginevra Agostini che stavolta ha addirittura messo in fila anche tutti i maschi della categoria.

b.t.