Ciclismo. Altro innesto per la Bardiani Csf. Ingaggiato il 18enne Matteo Turconi

Va delineandosi l’organico della Vf Group Bardiani Csf Faizanè, la storica formazione reggiana condotta dalla famiglia Reverberi, attiva da oltre 40 anni nel ciclismo. E’ stato annunciato l’arrivo di Matteo Turconi, 18 anni, detentore del titolo di campione regionale Juniores della Lombardia. Proveniente dalla Bustese Olonia, con doti di scalatore, nella stagione da poco archiviata ha messo a segno tre vittorie. L’intesa tra il giovane e la compagine del nostro territorio si basa su un accordo quadriennale. "La possibilità di far parte di far par parte di una compagine forte è un grande stimolo, un sogno che si realizza. E in più, in squadra troverà mio fratello Filippo.

E’ incredibile poter correre insieme nei professionisti", afferma con entusiasmo Matteo Turconi. "L’obiettivo è di crescere passo dopo passo, migliorare, imparare da chi ha più esperienza per farmi trovare pronto nel momento in cui la squadra avrà bisogno di me per le occasioni importanti e ripagare della fiducia". In precedenza la Vf Group Bardiani Csf Faizanè ha annunciato tra i nuovi volti l’arrivo di Marco Manenti, ex Team Hopplà, classe 2022, due successi nel corso del 2025.

m.t.