Ciclismo amatori. A Civitanova brillano. Zannoni e Sampaolesi

Maurizio Zannoni ed Emanuela Sampaolesi guidano il Trittico d’Apertura Marche - Abruzzo. Assieme al supergentleman della Maplast – Potenza Picena e all’amazzone del Team Go Gast, vestono l’arancionerobianco del primato di fascia il gentleman Gianmarco Agostini e Bruno Martelli. Le nuove graduatorie del circuito interregionale master-amatori vengono stilate dopo la prova di Civitanova, la cui tappa è allestita nella zona industriale dalla Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi con il coordinamento dell’Acsi Macerata gestita da Maurizio Giustozzi. Tripla cronaca civitanovese bella e serrata. In palio il Trofeo Idromarche. Sprint a ranghi quasi compatti nella prima corsa. Zannoni (Supergentleman B) regola Mauro Properzi e Fabrizio Garavini. Vittoria rosa per Emanuela Sampaolesi, davanti a Sara Baioni. Assolo di Agostini nella seconda gara. Argento a Italo Soldi (capofila Gentlemen B). Bronzo per Alessandro Carini. quinto e oro dei Gentlemen B a Federico Vimini. Terza corsa: vince Alberto Brini seguito dallo junior Francesco Zandri. Domenica il Trittico si chiuderà a Fermo.

Tappa di Civitanova

Classifiche Assolute

Prima corsa: 1.Maurizio Zannoni (Maplast - Potenza Picena); 2.Mauro Properzi (FD Steel - Porto Recanati); 3.Fabrizio Garavini (La Perla Verde - Riccione); 4.Giordano Nasoni (Pasta De Carlonis – Termoservicegas); 5.Luca Abbruciati (Polisportiva Trecastelli); 6.Turtù; 7.Frittella; 8.Santini; 9.Tommasoli; 10.Riccioni.

Seconda corsa: 1.Gianmarco Agostini (M9 Racing Team); 2.Italo Soldi (Giuliodori Renzo); 3.Alessandro Carini (FD Steel); 4.Gabriel Scortichini (FD); 5.Federico Vimini (Team Crainox); 6.Giuliodori; 7.Cesari; 8.Antinori; 9.Clini; 10.Baldassari.

Terza corsa: 1.Alberto Brini (Capitani Minuterie Metalliche); 2.Francesco Zandri (Torello Cycling Team); 3.Edoardo D’Ambrosio (Ex What Cycling Team); 4.Leonardo Buratti (Giuliodori Renzo); 5.Massimo Amichetti (FD Steel); 6.Barra; 7.Senni; 8.Pirro; 9.Stacchiotti; 10.Martelli.

Umberto Martinelli