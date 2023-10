Ciclismo amatori. Doppietta Giussano nel finale di stagione

Cala il sipario sulla stagione del Team Frigerio Viaggi-LNC. La squadra amatori di Giancarlo Frigerio chiude il 2023 centrando due volte il bersaglio con Alessio Girelli nel Ciclocross di Cervarese in Veneto e Alberto Parise nella gara su strada di Borghetto Lodigiano (3° Gianluca Moreni, 4° Silvano Bottarelli). Lo sprint finale l’hanno dato ancora i portacolori della società di Giussano, che consegna agli archivi un palmares al di sopra delle aspettative. Un’annata in cui i “leoni“ di Frigerio non hanno mollato mai: è stata ancora una volta la forza del gruppo la peculiarità del sodalizio brianzolo capace di mettere insieme più di 60 vittorie.

Dan.Vig.