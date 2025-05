Ciclismo amatori. Paolo Cavalleri sprinta. Festa al team Frigerio

Tocca a Paolo Cavalleri far felice patron Giancarlo Frigerio. Dopo la scorpacciata di successi della scorsa settimana, per la formazione amatoriale di Giussano arriva una nuova vittoria. Cavalleri portacolori del Team Frigerio Jo.We SlopLine al traguardo di Pavone nel Mella, in provincia di Brescia, ha messo in fila il gruppo compatto. Lo sprinter brianzolo si è aggiudicato la quinta edizione del Trofeo Bianchi Zanzariere-Memorial El Barba per la categoria Super Gentleman. Cavalleri ha superato Giovanni Codenotti (UTP Velo Club Pontenure) e Fabio Polinelli del Team Bianchi Zanzariere. Da registrare anche la nona posizione di Massimo Uboldi. È poi toccato al neo campione italiano Filippo Beoni sfoggiare la maglia tricolore nella gara della categoria Gentleman A, chiusa al terzo posto. "La squadra ha fatto la sua bella figura e Cavalleri è stato bravo a regalarci una nuova affermazione - ha detto il presidente Giancarlo Frigerio -. Complimenti anche a Beoni, veramente forte".

Dan.Vig.