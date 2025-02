Ciclismo amatoriale. Domani a Piediripa il Torneo Valleverde

Domani il ciclismo maceratese e marchigiano esordisce su strada. È ancora una volta l’Acsi ad abbassare la prima bandierina stagionale. La carovana interregionale open master-amatori inaugura l’intenso 2025 ritrovandosi e circuitando a Piediripa, per l’organizzazione tecnica della Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi, con la supervisione del Comitato provinciale acsino guidato da Maurizio Giustozzi. Dalle 8.30 l’agonismo è pieno. Tre sono le corse, in rapida successione. L’anello del 17° Trofeo Valleverde è quello fluido della zona industriale: 2,4 km per velocisti, passisti e specialisti del colpo di mano. L’anno scorso, ad alzare il braccio è stato il gentleman Daniele Morbidoni del Giuliodori Appignano, allo sprint sul compagno d’avventura Carlo Nocentini, in forza al portorecanatese Fd Steel. L’oro assoluto ha premiato anche il supergentleman Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis - Pedale Fermano) e il veterano falconarese Helenio Mastrovincenzo (Fight Club). Corona rosa per Romina Ordonzelli (De Carlonis).

Piediripa raccoglie il testimone dalla chietina San Salvo, dove ha assestato il colpo di pedale il Trittico d’Apertura Marche-Abruzzo, che ha messo in palio il 20° Trofeo Carnevale di carattere nazionale, equivalente anche all’atto inaugurale del Cappello d’Oro Master Amatori gestito da patron Demetrio Iommi. A imporsi sono stati Giordano Nasoni (Pedale Fermano, Supergentlemen A), Gianmarco Agostini (M9 Racing Team, Gentlemen Prima Serie), Romolo Gentile (Team Diemme Sport, Veterani Prima Serie). Amazzone reginetta: Maria Grazia D’Anna (Team Giunigor B.Bike). Primati di categoria per Maurizio Zannoni (Maplast - Potenza Picena, secondo assoluto, vincitutto l’anno scorso) e Leonardo Buratti (Giuliodori).

Umberto Martinelli