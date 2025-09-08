CICLISMO. Ancora Alessia Orsi. Primeggia a Fornovo

La solierese Alessia Orsi (foto) continua a vincere e ieri si è aggiudicata la gara nazionale di Fornovo S.Giovanni (Bergamo) regolando allo sprint un drappello di una dozzina di unità tra le quali la sorella Martina. La campionessa regionale e medaglia d’argento ai mondiali ha dominato la corsa bergamasca essendo stata protagonista di una fuga assieme alla gemella Martina e poi una volta riprese si è aggiudicata la gara a conferma della grande condizione che aveva dimostrato alla Lunigiana. Alla Vuelta Giovanni Aleotti ha centrato la fuga decisiva ed ha concluso al 40° posto guadagnando decine di posizioni nella classifica generale, ma sopratutto ha dimostrato di essere in condizione di poter essere protagonista nella terza settimana della corsa che si concluderà a Madrid domenica prossima. Rachele Barbieri ha concluso 36^ il Simac Ladies affiancando la compagna di colori Megan Jastrab salita sul terzo gradino del podio ed è in odore di azzurro per gli europei Gravel che si svolgeranno ad Avezzano. Al Lunigiana lo juniores finalese Matteo Paltrinieri si è confermato il migliore degli emiliani chiudendo con una pregevole 41^ piazza. A Pavullo hanno gareggiato i Giovanissimi per il Meeting Provinciale. Ha primeggiato la Pavullese che ha preceduto Maranello e Sozzigalli, campioni provinciali Alessandro Madrigali, Silvia Mangano, Flavio Mattia Richeldi e Francesco Michelini (Cicl,Maranello), Mattia Commentale,Sofia Sparaca e Aurora Petrucci (Cicl,Sozzigalli), Luca Mai, Kiara Bombarda (Cicl,Novese) Alfonso Miccichè ( Cicl.Pavullese).

Andrea Giusti