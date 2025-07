Ciclismo: annullata la coppa 29 Martiri juuniores da Vaiano a Figline

di Antonio Mannori Prato,3 luglio 2025 - La data di svolgimento avrebbe dovuto essere quella di domenica 21 settembre, ma la 61^ Coppa 29 Martiri che per 4 anni è stata riservata agli juniores dopo lo svolgimento per tanti anni per i dilettanti non ci sarà. Gli organizzatori si sono riuniti al Circolo 29 Martiri di Figline ed hanno deciso di annullare la corsa sperando che la stessa possa tornare in calendario nel 2026. Una perdita significativa ma la gara ha costi importanti e questa volta manca il supporto fondamentale delle istituzioni e mancano gli sponsor. Lo ha annunciato Massimo Becchi presidente dell’Asd 29 Martiri e del comitato organizzatore e tra i motivi principali, sicuramente il commissariamento del Comune di Prato dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, e la mancanza di sponsor. La classica e storica competizione vinta nel 2024 dal campigiano Mattia Ballerini, attuale campione toscano juniores, non era solo un evento sportivo ma ogni anno celebrava la memoria della Resistenza, con l’omaggio al Monumento dei Caduti a Vaiano da dove la corsa prendeva il via, e quello alla lapide dei Martiri di Figline di Prato. Nelle ultime edizioni il traguardo era stato spostato da Figline alla Collina di Prato nei pressi di Schignano dopo aver percorso negli ultimissimi chilometri la dura salita delle “Svolte”. Gli organizzatori della società Vaiano Bike inoltre hanno annunciato che non si svolgerà nella mattinata di domenica 21 settembre nemmeno la gara giovanissimi sul circuito di Vaiano che costituiva l’anteprima della gara juniores il cui inizio era previsto nel primo pomeriggio. Una decisione sofferta, speriamo che sia solo per quest’anno.