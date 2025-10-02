Acquista il giornale
Ciclismo. Arrivo in parata per la Iperfinish. Settima vittoria per Edoardo Agnini

di ANTONIO MANNORI
2 ottobre 2025
Sulle strade del Valdarno nella gara di Ponticino, la località aretina resa celebre anche dal noto cantautore e presentatore televisivo e radiofonico Pupo, è stato uno show del Team Iperfinish Fabbri di Stabbia alla ventunesima vittoria della stagione, con la coppia Agnini-Spanio che ha sferrato l’attacco decisivo a circa 25 km dal traguardo. Nessuno è stato in grado di raggiungere i due brillanti allievi, protagonisti in varie altre occasioni nel corso della stagione 2025. L’arrivo dei due in parata, e settima vittoria per il lucchese di Capannori Edoardo Agnini sul compagno di squadra Spanio, mentre il gruppo degli inseguitori è giunto a poco più di un minuto di ritardo ed è stato regolato per il terzo posto dal laziale Bryan Paris del Team Coratti, un altro dei favoriti della gara che ha avuto un ottimo successo. A completare l’ennesimo trionfo ci sono stati inoltre il quarto posto di Tommaso Roggi e il quinto di Lorenzo Luci.

"Una stagione fantastica – afferma Francesco Fabbri ex corridore e attuale sponsor della squadra – con un numero di successi superiore alle attese e la conquista del titolo toscano. Ora gli ultimi due impegni, domenica prossima a Santa Croce sull’Arno nel Gp Kemas-Trofeo Pubblica Assistenza, e quindi l’ultima gara domenica 12 ottobre nel Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa".

Antonio Mannori

© Riproduzione riservata

