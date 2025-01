Ciclismo Barbieri 5a in Australia

Buon debutto di Rachele Barbieri (foto) nella prima tappa del Santos Tour Down Under giunta al quinto posto,e prima delle italiane, mentre Gaia Masetti ha colto una positiva 12a piazza. "Una gara caratterizzata dalla fuga a 50 chilometri dall’arrivo della mia ex compagna dello scorso anno Hengeveld che ha accumulato un vantaggio di 1’30" ed è riuscita a conquistare la vittoria in solitudine con un leggero margine – ha commentato la campionessa di Stella di Serramazzoni –, nello sprint per il secondo gradino del podio purtroppo ho anticipato troppo la volata ed ho perso qualche posizione. Peccato perchè la condizione è buona. Adesso mi aspetta una tappa di salita che terminerà a Villalunga Hill e cercherò di lavorare per le mie compagne che puntano alla classifica generale e poi spero di lottare per la vittoria domenica prossima nella frazione conclusiva sui 25 giri del circuito finale che concluderà il Tour Down Under" ha concluso fiduciosa l’ex iridata che avrà a fare il tifo il suo compagno Manlio Moro che debutterà la prossima settimana. Soddisfatta la fioranese Gaia Masetti per buon piazzamento per lei che non è una velocista."È andata abbastanza bene – ci ha detto la campionessa europea cronomen a squadre –, Le gambe giravano bene anche se non ho tanti chilometri di allenamento, vedremo sulla prima salita del Villalunga Hill che conosco per essere abbastanza impegnativa, che sarà il vero banco di prova della condizione attuale", ha concluso fiduciosa la portacolori della Ag Insurance. Elio Giusti