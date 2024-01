Ciclismo. Barbieri, un nuovo inizio: "Team giovane, c’è fiducia»

Terminerà domani il primo ritiro di Rachele Barbieri a Calpe in Spagna dove si trova dal 7 gennaio con le nuove compagne del team Dsm Firmeich.Lasciato alle spalle il 2023 non certamente come erano le sue aspettative dopo un ottimo 2022 agli europei sia su pista che su strada la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni ha deciso di cambiare ’vita’ ed abbandonare la pista dove ricordiamo ha raccolto una maglia iridata ad Hong Kong . "E una stagione piena di novità ma affronto questa nuova sfida ovviamente con tanta fiducia – ha dichiarato Rachele con la nuova casacca bianca azzurra-arancione –. Nel nuovo team mi sono subito sentita a mio agio. È una squadra giovane, con una età media di 22 anni ma tutte hanno maturato esperienza su strada e visto che quest’anno ho deciso di fare solo attività su strada abbiamo lo stesso obiettivo ed avrò un ruolo fondamentale nel ’treno’ del team per lanciare la volata a Charlotte Koole. Lei è una delle migliori velociste al mondo e il mio compito è quello di metterla sempre nelle condizioni migliori perchè possa centrare la vittoria". Il debutto di Barbieri è previsto con Uae Tour che si correrà dall’8 all’11 febbraio breve corsa a tappe dove le difficoltà sono rappresentate dal vento e poi la stagione proseguirà con le classiche del Nord Europa e con l’appuntamento clou che sarà il Tour de France anche se i tifosi modenesi sperano di vederla protagonista al Giro d’Italia che ricordiamo farà tappa anche in quel di Toano, nel reggiano. Rachele siamo certi saprà ritagliarsi lo spazio per qualche giornata di gloria personale e centrare quella vittoria sfuggita lo scorso anno quando si è trovata a fare gli sprint senza il supporto delle compagne di squadra della Liv Racing in quanto il team era tutto dedicato a curare la classifica generale nelle corse a tappe.