Ciclismo, a Lucca una serata con il c.t. Bennati

Lucca,15 gennaio 2024 - Una splendida serata al Grand Hotel Guinigi alle porte di Lucca per parlare di ciclismo a 360 gradi e soprattutto della bicicletta, le sue potenzialità come mezzo di locomozione del futuro, ecologico, silenzioso, economico e salutare che ha fatto breccia nel cuore di molti. L’iniziativa del Lions Club “Antiche Valli Lucchesi” presieduto da Diego Giannini (suo figlio Matteo ha superato felicemente un mese fa a Bologna l’esame per Direttore di Gara internazionale) grazie alla collaborazione prestata in sede di organizzazione da Carlo Palandri presidente della società ciclistica Sporting Club Gragnano. Tema della bella serata "La passione delle due ruote, sport e lavoro”" ospiti in veste di moderatore chi scrive, il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo Daniele Bennati, il presidente del Comitato Provinciale di Lucca della Federciclismo Pierluigi Castellani, Carlo Palandri presidente dello Sporting Club Gragnano e Marcello Massini direttore sportivo tra i dilettanti dal 1971. Tra gli intervenuti per i saluti istituzionali, il presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori, Luca Menesini e l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, che si è soffermato sull’arrivo di tappa (8 maggio) nella città di Lucca e dopo 39 anni, del prossimo Giro d’Italia.

Il ct Bennati accompagnato dal prezioso Marco Mordini, ha parlato del ciclismo professionisti, delle sue attuali problematiche, delle prossime Olimpiadi di Parigi, della mancanza di strutture per i giovani che vogliono praticare il ciclismo ad iniziare da spazi, circuiti e piste ciclabili. Carlo Palandri si è soffermato su Bike Economy, sul fenomeno delle bici con pedalata assistita, del Giro E che l’anno scorso il dirigente lucchese ha avuto modo di seguire interamente. Il presidente provinciale Castellani si è soffermato sul ciclismo come “divertimento ed educazione” ricordando le iniziative intraprese a favore dei giovanissimi con manifestazioni ad hoc a Lucca e Pietrasanta. Infine Marcello Massini, direttore sportivo ancora in attività nel Gragnano e decano tra i tecnici del settore dilettanti, ha parlato delle esperienze con il ciclismo giovanile ricordando i tanti atleti che ha guidato tra i quali lo stesso c.t. azzurro Bennati, e si è soffermato sull’importanza che il ciclismo offre. Alcune domande da parte dei presenti in sala, ha arricchito ulteriormente la bella e brillante serata lucchese, con l’impegno del presidente del Lions Club “Antiche Valli Lucchesi” Diego Giannini a ripetere l’esperienza in futuro.