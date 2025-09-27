Acquista il giornale
Ciclismo. Biagini sulle orme della Tigre della Malesia

di MASSIMO TASSI
27 settembre 2025
Federico Biagini in bici sulle orme della Tigre della Malesia. Il professionista reggiano parteciperà da domenica sino al 5 ottobre al Tour de Lanmgkawi-Giro della Malesia con la Vf Group Bardiani Csf Faizanè della famiglia Reverberi. Va da sé che la corsa rimanda subito all’immaginario avventuroso, ai celebri romanzi di Emilio Salgari dedicati a Sandokan, "la Tigre della Malesia" e all’astuto Yanez. Per il giovane atleta reggiano si tratta in qualche modo di un’avventura dall’altra parte del globo, però ciclistica, con otto tappe a rendere scoppiettante la competizione. La corsa, dagli scenari paesaggistici spettacolari, si rivela particolarmente adatta ai velocisti, inoltre con una tappa su cui puntano gli atleti forti in salita: quella che traguardo a Fraser’s Hill.

Il Tour de Lanmgkawi-Giro della Malesia si conclude a Kuala Lumpur il 5 ottobre dopo 1200 chilometri di gara. Per la trasferta in Asia con Biagini ci sono Edward Cruz, Martin Herrero, Mattia Pinazzi e Enrico Zanoncello. Direttore sportivo Mirko Rossato. E’ prevista la diretta televisiva su Discovery Plus: prima tappa alle 4, le altre alle 8.

© Riproduzione riservata

