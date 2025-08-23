Ciclismo. Campagna trasferimenti, tutte le novità: Colella verso Brescia

Continua la campagna di trasferimenti e arrivi per la stagione 2026. Il pool Cantù-GB Junior di Eccelesio Terraneo e Antonio Meroni ha ufficializzato l’ingaggio di Cesare Castellani e Lorenzo Milani che lasciano il GS Cicli Fiorin di Seveso per esordire tra gli juniores. Con loro ci saranno anche il campione lombardo degli allievi Federico Profazio, prelevato dal Pedale Senaghese, Mirko Lucas Maffei e Marco Gregori questi ultimi proventienti dal vivaio del Velo Club Sovico-Pool Cantù col quale stanno terminando l’ultima stagione con gli allievi.

Probabile il divorzio di Filippo Colella (2 vittorie quest’anno, foto), Achille Bellato e Davide Gileno dalla Energy Team dopo una prima annata tra gli juniores. Sembra che i tre brianzoli correranno il prossimo anno con la Biesse Carrera Premac formazione bresciana. Ufficiale il passaggio di Giacomo Agostino alla Ciclistica Trevigliese, e del siciliano Daniel Bartolotta alla Salus Seregno De Rosa.

Nessuna indiscrezione da parte dell’Unione Sportiva Biassono e della Giovani Giussanesi. A proposito dei colori biassonesi il team è attualmente impegnato alla gara belga per allievi denominata West Vlaanderen Tour dove Andrea Corno si è classificato al nono posto nella prima tappa. Domani la conclusione a Rekkem.

Dan.Vig.