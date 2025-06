Ciclismo. Campionato cronometro allievi. Edoardo Agnini è bronzo in Friuli

La brillante e splendida stagione di Edoardo Agnini, allievo della Iperfinish di Fucecchio, si é ulteriormente arricchita con il terzo posto e la conseguente medaglia di bronzo conquistata dal sedicenne di Capannori nel Campionato Italiano allievi a cronometro individuale che si è disputato ieri mattina in Friuli-Venezia Giulia.

Edoardo Agnini, che ha vinto 5 gare in questa stagione tra cui il campionato regionale cronometro in montagna da Monsummano Terme a Montevettolini, ed è autore inoltre di numerosi piazzamenti, è giunto terzo nella prova tricolore a San Vito al Tagliamento con un tempo superiore di 17 secondi rispetto al grande favorito della gara, il marchigiano Tommaso Cingolani, che si è riconfermato dopo il successo nel giugno 2024 a Grosseto. Agnini, lungo i tredici km e mezzo della prova, è stato regolare e costante confermando la sua forza e la sua ottima forma.

Ora per l’atleta della Iperfinish ci sono altri due obbiettivi abbastanza vicini. Domenica prossima a Pieve a Fosciana, in Garfagnana, punterà alla conquista della maglia di campione toscano nella prova in linea, mentre il 6 luglio, questa volta ancora in Friuli-Venezia Giulia, cercherà di conquistare la maglia tricolore con la maglia della rappresentativa della Toscana.

Antonio Mannori