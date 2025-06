Ciclismo Campionato Italiano Cronometro Individuale. Brillante prestazione di Pietro Menici. Il migliore degli atleti della classe 2008

È s tata davvero una brillante prestazione del pratese Pietro Menici portacolori juniores del gruppo Stabbia Casano quella che ha fornito nella gara del Campionato Italiano a cronometro individuale che si è tenuta in Friuli-Venezia Giulia. Pietro Menici infatti è risultato essere il migliore degli atleti classe 2008, un dato tecnico significativo a dimostrazione della sua maturazione, grinta e di una condizione atleta di alto livello. Condizione raggiunta grazie alla preparazione che è stata svolta per questo impegno tricolore.

Il percorso, tecnico e selettivo, ha messo alla prova anche gli atleti che risultavano essere i favoriti della vigilia, ma Pietro ha saputo affrontarlo con intelligenza e coraggio, gestendo al meglio le proprie energie e facendo segnare uno dei migliori tempi assoluti.

La sua prova a cronometro è stata costante, precisa e determinata, ben guidato dai tecnici dello Stabbia Casano. "Siamo orgogliosi di lui – ha commentato lo staff della squadra – Pietro ha lavorato duramente e oggi ha raccolto i frutti di tanti sacrifici. Essere il migliore del 2008 e chiudere nei primi cinque a livello nazionale è un traguardo straordinario". Con questo risultato nel Campionato Italiano, Menici si conferma uno degli juniores più interessanti della categoria in campo nazionale e il risultato ottenuto a San Vito al Tagliamento può essere la spinta per un’ulteriore crescita. Ricordiamo che Pietro Menici nella stagione in corso ha vinto una gara nelle Marche.

Antonio Mannori