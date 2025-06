Ciclismo. Carolina vince a Sovico, è la nuova campionessa lombarda

Dei dodici nuovi campioni lombardi laureatisi a Sovico, in occasione della settima edizione del Trofeo Giancarlo Ferrari valido per l’assegnazione dei campionati regionali Primi Sprint per la categoria Giovanissimi, Carolina Testa è l’unica brianzola che ha conquistato il titolo. Classe 2013 di Barlassina, portacolori della Salus Seregno De Rosa diretta dal padre Samuel, la pimpante Carolina si è aggiudicata la gara riservata alla categoria G6 femminile vale a dire la prova più attesa della giornata. Dodici anni compiuti lo scorso 8 maggio, la salussina si è imposta allo sprint superando la compagna di squadra Marta Maria Secchi mentre al terzo posto si è classificata Giorgia Nardelli della Società Ciclistica Busto Garolfo. A seguire la bergamasca di origini ucraine Eva Kuchynskaya e Nicole Farias quest’ultima della Polisportiva Molinello di Cesano Maderno che chiude in quinta posizione. Studentessa alle medie Midlle College di Seregno Carolina è la terza di quattro figli della famiglia Testa: gareggia anche il fratellino minore Mattia, mentre Tommaso frequenta il Liceo Scientifico Sperimentale di Lissone e infine Andrea è laureando in Informatica all’università di Milano. Danilo Viganò