Ciclismo, Casagrande passa alla CPS Professional Team

Firenze,17 ottobre 2025 – Dopo due anni alla Iperfinish Fabbri Carrelli Elevatori con una stagione 2025 straordinaria per i 23 successi conquistati e 61 piazzamenti dal secondo al quinto posto, l’ex professionista fiorentino Francesco Casagrande continuerà nel 2026 con i giovani della categoria juniores dopo l’accordo raggiunto con la CPS Professional Team, società campana del patron e team manager Clemente Cardinale. Quest’ultima, tra l’altro, sarà abbinata alla Casano con l’allestimento di una formazione quanto mai interessante. Dalla Iperfinish con Casagrande lo seguiranno due atleti tra i più brillanti nella stagione appena conclusa, Lorenzo Luci Campione Provinciale fiorentino autore di tre vittorie e Tommaso Roggi che ha chiuso la sua presenza negli allievi con il quinto successo stagionale conseguito domenica scorsa nel Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa. Lo seguirà anche Leonardo Pavi Degl’Innocenti, fiorentino come lui, allievo quest’anno con i colori della U.C. Empolese.

Il ruolo di Francesco Casagrande nella nuova società lo possiamo definire da jolly, non ha ancora il tesserino di direttore sportivo, per cui come ha fatto nella Iperfinish Fabbri seguirà e curerà la preparazione degli atleti juniores per poi non mancare mai alle gare e dare consigli e suggerimenti dall’alto della sua preziosa esperienza. La squadra sarà formata da una quindicina di corridori (non mancherà quindi certo il lavoro) e “Casetta” sarà un punto costante di riferimento trasmettendo giusti valori ai ragazzi (lui si ritiene per certi metodi di allenamento e idee della vecchia scuola ciclistica), e magari anche seguendoli in bicicletta come ha fatto costantemente con gli allievi nelle ultime due stagioni. E questo suo salire in bici assieme ai ragazzi anche se piove o tira vento, per esempio, può essere sicuramente una motivazione per gli atleti che devono imparare a fare sacrifici e lavorare duramente perché questo è il ciclismo.

Francesco Casagrande è felice di questo ruolo e la sua maggiore soddisfazione è quando i ragazzi lo cercano, lo ascoltano con la dovuta attenzione e gli chiedono consigli. E “Casetta” ha scelto per continuare con il ciclismo i giovani, per insegnare loro, per mettere a disposizione la sua conoscenza e passione, e lui è felice quando è ricambiato dai ragazzi con i successi come è avvenuto in questa magica stagione 2025 con i colori della Iperfinish Fabbri.