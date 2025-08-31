Ciclismo, Cascione in salita il più forte a Donnini di Reggello

Reggello (Firenze), 31 agosto 2025 – L’arrivo in salita quella impegnativa che da S.Ellero porta a Donnini di Reggello, ha esaltato Raffaele Cascione del Team Vangi Il Pirata che si è aggiudicato il Memorial Paolo Batignani e Natalino Crini, tradizionale appuntamento per juniores organizzato dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema. Un percorso non facile, frastagliato di saliscendi e di qualche impennata oltre alla salita finale con 80 corridori al via ed arrivo come sempre frazionato. Cascione al suo secondo successo ha avuto la meglio nei confronti del bravo Pascarella mentre terzo è giunto Cerame a qualche decina di metri. Tra i toscani segnalazione di merito per Gaggioli, Ballerini e Iacchi, che disputeranno da giovedì il Giro della Lunigiana con la squadra della Rappresentativa Toscana.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Raffaele Cascione (Team Vangi Il Pirata) Km 100 in 2h’22’14”, media km 42,194; 2)Michele Pascarella (Team Franco Ballerini Lucchini Energy) a 2”; 3)Nicola Cerame (idem) a 7”; 4)Luca Carnicella (CPS Professional Team) a 9”; 5)Luciano Gaggioli (Pol. Monsummanese); 6)Ballerini; 7)Iacchi; 8)Lacerda; 9)Guglielmi; 10)Castro.